Около двух часов ночи 31 августа между населенными пунктами Новый Буг и Казанка на пересечении автодороги Н-11 Днепр — Николаев и железнодорожных путей произошла авария. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

ДТП на трассе Днепр — Николаев: что известно

На трассе перевернулся микроавтобус Volkswagen Crafter, который осуществлял регулярные пассажирские перевозки.

Известно, что в салоне автобуса на момент аварии находилось 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и мужчина старшего возраста. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в больнице.

Источник : Нацполиция

