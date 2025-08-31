Российские оккупанты продолжили энергетический террор Одесской области, атаковав ночью четыре энергетических объекта ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Атака на четыре энергетических объекта ДТЭК: что известно

Отмечается, что масштабы повреждений и влияние на электроснабжение региона еще уточняются.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

В результате атаки на Черноморск более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии, повреждены частные дома и административные помещения, один человек пострадал.

Критическая инфраструктура города работает от генераторов до восстановления основного электроснабжения.

