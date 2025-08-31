Вечером воскресенья, 31 августа, во Львове на улице Владимира Великого раздались выстрелы. Полиция задержала злоумышленника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Стрельба во Львове 31 августа: что известно

Согласно сообщению, информация о стрельбе поступила около 20:20. Инцидент произошел на улице Владимира Великого.

Сейчас смотрят

— Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета, — говорится в сообщении.

До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался.

В настоящее время продолжается проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий подозреваемого.

Напомним, 30 августа во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Неизвестный нападавший произвел восемь выстрелов в политика и скрылся с места преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расследование этого убийства находится под особым контролем и продолжается “фактически круглосуточно”.

Парубий ранее неоднократно говорил о попытках покушений на его жизнь и угрозах со стороны россиян.

Фото: Полиция Львовськой области

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.