Взрывы в селе в Запорожской области: КАБ разрушил дом, погибла супружеская пара
Взрывы в Пологовском районе Запорожской области прогремели утром 1 сентября во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по региону.
Взрывы в Запорожской области сегодня, 1 сентября: последствия
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупационные войска сбросили КАБы на село Омельник Пологовского района, разрушены частные дома.
По его словам, в результате взрывов погибли два человека.
Это супруги — 64-летние мужчина и женщина, в дом которых попала авиабомба.
В целом за прошедшие сутки оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
