Взрывы в Пологовском районе Запорожской области прогремели утром 1 сентября во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по региону.

Взрывы в Запорожской области сегодня, 1 сентября: последствия

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупационные войска сбросили КАБы на село Омельник Пологовского района, разрушены частные дома.

По его словам, в результате взрывов погибли два человека.

Это супруги — 64-летние мужчина и женщина, в дом которых попала авиабомба.

В целом за прошедшие сутки оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

