Российские войска нанесли удар дроном вблизи железнодорожной станции в Сумской области, в результате чего пострадала дежурная на станции.

Удар дроном по железной дороге в Сумской области — какие последствия

Как сообщила компания Укрзализныця, пострадала дежурная из-за атаки беспилотником возле железнодорожной станции в Сумской области.

Женщину оперативно доставили на машине скорой помощи в Сумскую областную клиническую больницу, добавили в Укрзализныце.

— Состояние ее здоровья удовлетворительное. Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга, — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим в результате атаки дроном оказывают всю необходимую медицинскую помощь, рассказали в компании.

В этот же вечер, 1 сентября, прогремели мощные взрывы в городе Городня Черниговской области, когда армия РФ атаковала приграничную общину дронами.

По информации Черниговской ОВА, в Городне было зафиксировано по меньшей мере три взрыва, в результате чего известно о двух пострадавших, среди которых есть 14-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

