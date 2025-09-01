Россияне нанесли удар дроном по железнодорожной станции в Сумской области — Укрзализныця
Российские войска нанесли удар дроном вблизи железнодорожной станции в Сумской области, в результате чего пострадала дежурная на станции.
Удар дроном по железной дороге в Сумской области — какие последствия
Как сообщила компания Укрзализныця, пострадала дежурная из-за атаки беспилотником возле железнодорожной станции в Сумской области.
Женщину оперативно доставили на машине скорой помощи в Сумскую областную клиническую больницу, добавили в Укрзализныце.
— Состояние ее здоровья удовлетворительное. Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга, — говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшим в результате атаки дроном оказывают всю необходимую медицинскую помощь, рассказали в компании.
В этот же вечер, 1 сентября, прогремели мощные взрывы в городе Городня Черниговской области, когда армия РФ атаковала приграничную общину дронами.
По информации Черниговской ОВА, в Городне было зафиксировано по меньшей мере три взрыва, в результате чего известно о двух пострадавших, среди которых есть 14-летняя девочка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.