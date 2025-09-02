Взрывы в Константиновке 2 сентября раздавались, когда российские войска дважды прицельно ударили по гражданской инфраструктуре города с применением FPV-дронов.

Взрывы в Константиновке сегодня: последствия

Как сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, первый обстрел произошел после 07:00 — дрон поразил автобус коммунального предприятия, который доставлял сотрудников на работу.

— В результате атаки трое гражданских лиц получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу города Дружковки для оказания медицинской помощи, — добавил он.

Впоследствии под обстрел российских дронов попали также подъемный кран и микроавтобус того же предприятия. На этот раз обошлось без пострадавших.

По словам Горбунова, враг сознательно наносит удары по гражданским работникам, которые ежедневно поддерживают порядок в городе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергій Горбунов

