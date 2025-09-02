Взрывы в Константиновке: FPV-дрон атаковал автобус с коммунальщиками, трое ранены
Взрывы в Константиновке 2 сентября раздавались, когда российские войска дважды прицельно ударили по гражданской инфраструктуре города с применением FPV-дронов.
Взрывы в Константиновке сегодня: последствия
Как сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, первый обстрел произошел после 07:00 — дрон поразил автобус коммунального предприятия, который доставлял сотрудников на работу.
— В результате атаки трое гражданских лиц получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу города Дружковки для оказания медицинской помощи, — добавил он.
Впоследствии под обстрел российских дронов попали также подъемный кран и микроавтобус того же предприятия. На этот раз обошлось без пострадавших.
По словам Горбунова, враг сознательно наносит удары по гражданским работникам, которые ежедневно поддерживают порядок в городе.
Фото: Сергій Горбунов