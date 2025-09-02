По меньшей мере 370 человек погибли в результате оползня в Судане. По другим данным, число погибших составляет около 1 000 человек. Трагедия произошла после продолжительных дождей.

Оползень в Судане: что известно

Оползень в Судане после сильных дождей, которые продолжались несколько дней подряд, унес жизни более 1 000 человек.

Впрочем, представители армии освобождения Судана (SLM/A), которые контролируют этот регион, считают, что жертв может быть гораздо больше.

Сейчас смотрят

Они обратились за гуманитарной помощью к ООН и другим региональным и международным организациям.

– У нас нет вертолетов, все перевозится на транспортных средствах по очень ухабистым дорогам. Это занимает время, а сейчас сезон дождей – иногда нам приходится ждать часами, возможно, день или два, чтобы пересечь долину… поэтому привезти грузовики с товарами будет сложно, – отметил представитель ООН Антуан Жерар.

По предварительным данным, после оползня в живых остался только один человек, а целое село Тарсин, известное производством цитрусовых, фактически исчезло с карты.

Трагедия на фоне войны

Многие жители региона искали убежища в горах Марра из-за вооруженного конфликта между суданской армией и силами военной поддержки (RSF).

Последних обвиняют в массовых убийствах и попытках этнических чисток в Дарфуре. Освободительное движение SLM/A сохраняло нейтралитет.

Стихийное бедствие в Судане добавило новых страданий. Губернатор Дарфура Минни Миннави назвал оползень гуманитарной трагедией.

Источник : ВВС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.