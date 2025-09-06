Нардепа от ОПЗЖ Христенко задержали по подозрению в государственной измене
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора задержали и арестовали народного депутата от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене.
Его имя не называют, но по данным Суспільного, речь идет о народном депутате Федоре Христенко.
СБУ задержала Христенко
Отмечается, что задержанный нардеп находился в розыске по подозрению в государственной измене.
По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения России и активно выполнял задания российской спецслужбы.
По материалам дела, подозреваемый нардеп наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.
Как отметили в Офисе генпрокурора, после начала полномасштабного вторжения нардеп покинул территорию Украины, но уже оттуда продолжал свою противоправную деятельность.
В июле этого года по материалам СБУ и ОГП этому народному депутату было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
После задержания Христенко был доставлен в Печерский районный суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.