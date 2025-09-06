В сентябре РФ атаковала Украину уже более 1 300 БпЛА и почти тысячей КАБов – Зеленский
За неполные шесть дней сентября российские войска запустили по Украине более 2 тыс. воздушных целей.
Об этом 6 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об обстрелах Украины в сентябре
– Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1 300 ударных беспилотников, почти 900 корректируемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов, – отметил глава украинского государства.
В частности, в течение первой недели сентября враг нанес удары по:
- Черниговской области;
- Харьковской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Киевской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Волынской области;
- Ивано-Франковской области;
- Ровенской области;
- Львовской области.
Взрывы звучали практически во всех регионах Украины.
Сегодня ночью, продолжает Владимир Зеленский, снова были вражеские удары по гражданской инфраструктуре.
На местах попадания работают все необходимые службы.
– Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.
Совершенно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом, – подчеркнул глава государства.
Сейчас, считает президент Украины, следует усилить санкционное давление, снабжение оружием для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.
– Длительный мир нуждается в действенных и подлинных гарантиях безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем, – подытожил Владимир Зеленский.
В заключение глава Украины поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину и наших людей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.