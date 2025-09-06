За неполные шесть дней сентября российские войска запустили по Украине более 2 тыс. воздушных целей.

Об этом 6 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об обстрелах Украины в сентябре

– Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1 300 ударных беспилотников, почти 900 корректируемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов, – отметил глава украинского государства.

В частности, в течение первой недели сентября враг нанес удары по:

Черниговской области;

Харьковской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Киевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Волынской области;

Ивано-Франковской области;

Ровенской области;

Львовской области.

Взрывы звучали практически во всех регионах Украины.

Сегодня ночью, продолжает Владимир Зеленский, снова были вражеские удары по гражданской инфраструктуре.

На местах попадания работают все необходимые службы.

– Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.

Совершенно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом, – подчеркнул глава государства.

Сейчас, считает президент Украины, следует усилить санкционное давление, снабжение оружием для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.

– Длительный мир нуждается в действенных и подлинных гарантиях безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем, – подытожил Владимир Зеленский.

В заключение глава Украины поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину и наших людей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

