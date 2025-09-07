В ходе ночной атаки Украину российские войска обстреляли 818 средствами воздушного нападения.

Об этом утром 7 сентября сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 17:00 6 сентября и продолжается до сих пор, армия РФ нанесла комбинированный удар, применив беспилотники и ракеты наземного базирования, в частности:

805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (запущены из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;

девять крылатых ракет Искандер-К (запущены из Курской области РФ);

четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из временно оккупированного Крыма).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 751 воздушную цель:

747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

четыре крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях.

Сбитые цели или их обломки упали на восьми локациях.

В данный момент в воздушном пространстве остается еще несколько вражеских дронов. Поэтому в Воздушных силах ВСУ призывают людей не покидать укрытий до отбоя.

