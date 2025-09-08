После ночной атаки на Киев 7 сентября сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов разрушенного девятиэтажного дома в Святошинском районе тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и подтвердили в Киевской городской военной администрации.

Атака на Киев 7 сентября: количество погибших и пострадавших

Таким образом, количество жертв обстрела Киева возросло до трех, среди них – ребенок.

— К сожалению, подтвердилась информация о третьей жертве вражеского удара в ночь на 7 сентября. Искренние соболезнования семьям, — заявил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

В столице спасатели продолжают разбор завалов и аварийно-спасательные работы на местах попаданий после вчерашней атаки.

В целом в результате комбинированного удара по Киеву 7 сентября погибли 32-летняя женщина, ее двухмесячный сын и мужчина, которого нашли сегодня.

Также ранены 20 человек, среди них – двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов (оба госпитализированы), и беременная женщина, которой пришлось вызвать роды из-за чрезвычайно тяжелого состояния.

ГСЧС

