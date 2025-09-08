Временно оккупированные Донецк, Енакиево и Макеевка оказались под атакой. Местные жители сообщали о мощных взрывах и большом количестве ударов по разным районам.

Взрывы в Донецке 8 сентября: какие последствия

Город Донецк оказался под атакой крылатых ракет и дронов в понедельник, 8 сентября, пишут российские пропагандистские ресурсы.

Утверждается, что удар зафиксирован в районе бывшего завода Топаз в Донецке.

Российские паблики предполагают, что атака могла происходить крылатыми ракетами и ударными дронами Лютый.

Ранее завод Топаз производил высокотехнологичные радиотехнические комплексы, среди которых системы дальней разведки и раннего предупреждения ПВО, в частности Кольчуга.

После российского нападения на Украину и оккупации Донецка с 2014 года часть производства была переведена в компанию Искра.

Территорию промзоны бывшего завода Топаз российские войска неоднократно использовали как базу для техники и личного состава. Топаз подвергался атакам в 2023 и 2024 годах.

Кроме Донецка, взрывы прогремели также в Енакиево и Макеевке Донецкой области.

