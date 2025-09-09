На территории Российской Федерации в Саратовской области взорван еще один магистральный нефтепровод.

Об этом заявили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в комментарии Укринформ.

Взорван магистральный нефтепровод в Саратовской области РФ

По информации источников, ночью 8 сентября в Красноармейском районе Саратовской области России прогремел мощный взрыв на нефтепроводе.

Как сообщили собеседники, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод Куйбышев — Лисичанск, который обеспечивал нефтепродуктами российские войска.

Источники рассказали, что мощность пораженного объекта составляет 82 млн тонн в год.

Как утверждают местные Telegram-каналы, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось много рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

Сообщается, что это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, который удалось вывести из строя за прошедшие сутки.

Российские пропагандисты объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области якобы плановыми учениями.

