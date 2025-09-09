В Приморском районе Одессы 39-летняя женщина выбросила с шестого этажа свою новорожденную дочь. Ее задержали полицейские.

В Одессе женщина выбросила младенца с 6-го этажа, ее задержали

Вчера, 8 сентября, в полицию поступило сообщение от заведующей общежитием в Приморском районе о том, что она нашла младенца без признаков жизни возле здания.

Менее чем через полчаса полицейские установили, что мать умершего ребенка – 39-летняя женщина из соседней области, сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

Женщина, находясь в комнате общежития на шестом этаже, где проживает ее сожитель, после употребления алкоголя родила дочь. После этого она сразу же выбросила ее из окна на улицу. Дальше роженица пыталась скрыть следы преступления.

Предварительно ребенок родился живым, а погиб от полученных травм в результате падения с высоты.

Женщину задержали, она находится в роддоме под наблюдением врачей и полицейских.

Правоохранители отметили, что у женщины есть малолетний сын, проживающий с бабушкой в Николаевской области. Они для определения дальнейшей судьбы ребенка направили информацию соцслужбе.

Действия женщины квалифицированы по статье 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщине грозит заключение до пяти лет.

В рамках досудебного расследования в отношении женщины проведут ряд судебных экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость задержанной.

