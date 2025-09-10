Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Взрывы под Хмельницким: разрушена швейная фабрика, повреждена АЗС, есть травмированные
Взрывы в Хмельницком районе прогремели утром 10 сентября во время масштабной комбинированной атаки РФ на Украину.
Последствия взрывов в Хмельницком районе сегодня, 10 сентября
По информации главы ОВА Сергея Тюрина, в Хмельницком районе в результате утренней вражеской атаки разрушена швейная фабрика, повреждены автозаправочная станция и транспорт.
Также выбиты окна в окружающих домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
Сейчас смотрят
На данный момент известно о трех травмированных, которым оказывается медицинская помощь.
— На месте работают все соответствующие службы. Более подробно позже, — добавил Тюрин.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.