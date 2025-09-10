Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября, стали следствием ракетно-дроновой атаки РФ.

Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября: что известно

Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября, начали раздаваться еще ночью.

В частности, городской глава Андрей Садовой подтверждал факт взрывов во Львове около трех ночи.

В утренней сводке руководитель областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что регион выдержал чрезвычайно сложную ночь и поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны.

Известно, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Жертв или пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

