Взрывы во Львове: что происходит в городе после ракетно-дроновой атаки
Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября, стали следствием ракетно-дроновой атаки РФ.
Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября: что известно
Взрывы во Львове сегодня, 10 сентября, начали раздаваться еще ночью.
В частности, городской глава Андрей Садовой подтверждал факт взрывов во Львове около трех ночи.
В утренней сводке руководитель областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что регион выдержал чрезвычайно сложную ночь и поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны.
Известно, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Жертв или пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
