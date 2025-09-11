СБУ и Нацполиция задержали восьмерых лиц, которые за суммы от $5 до 20 тыс. помогали избегать мобилизации. Всего ликвидировано шесть преступных схем.

Схемы для уклонистов в шести регионах: что известно

Так, в Черниговской области задержана руководитель местного колледжа, которая формально зачисляла военнообязанных на обучение в вуз. При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.

В Полтавской области разоблачили врача-хирурга — члена военно-врачебной комиссии, который торговал фальшивыми медсправками о тяжелых диагнозах.

В Киеве подозрение получил делец, который подыскивал уклонистов, а затем за деньги предлагал им маршруты бегства за границу через лесные зоны.

В Кировоградской области разоблачен администратор Telegram-канала, который распространял локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

В Днепропетровской области задержаны три мошенника, которые доставляли клиентов к западной границе Украины, а затем лесными тропами переправляли в Евросоюз.

На Волыни разоблачили злоумышленника, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

