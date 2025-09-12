РФ атаковала Украину 40 дронами: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 40 беспилотниками.
Об этом утром 12 сентября сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
В ночь на 12 сентября, которая началась около 22:00 11 сентября, армия РФ применила ударные дроны различных типов.
Всего было зафиксировано запуск 40 беспилотников, в частности:
- ударных БПЛА Shahed (более 20);
- дронов типа Гербера;
- беспилотников-имитаторов других типов.
Запуски осуществлялись из направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, силы ПВО сбили или подавили 33 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей на севере, востоке и в центре страны.
В то же время зафиксировано попадание шести ударных дронов в трех разных локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.