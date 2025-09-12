На Львовщине в офисе автосервиса произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Стрельба в офисе автосервиса на Львовщине: что известно

Как отмечается, происшествие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области.

В результате стрельбы погибли двое мужчин.

Правоохранители работают на месте происшествия в помещении офиса автосервиса.

— В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями двое работников указанного сервиса, — говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.

Как сообщили в Нацполиции, предварительно установлено, что 33-летний житель Львовского района, арендовавший помещение автосервиса, сначала выстрелил в арендодателя — 39-летнего львовянина, а затем произвел выстрел себе в грудь.

От полученных ранений оба скончались на месте происшествия. Также полицейские изъяли орудие убийства – карабин Сайга, направленный на экспертное исследование. Открыты уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Читайте также Стрельба в Фастове: есть погибший и раненый

Источник : Нацполиция

