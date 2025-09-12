В селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в офисе автосервиса: есть погибшие
На Львовщине в офисе автосервиса произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Стрельба в офисе автосервиса на Львовщине: что известно
Как отмечается, происшествие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области.
В результате стрельбы погибли двое мужчин.
Правоохранители работают на месте происшествия в помещении офиса автосервиса.
— В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями двое работников указанного сервиса, — говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.
От полученных ранений оба скончались на месте происшествия.
Также полицейские изъяли орудие убийства – карабин Сайга, направленный на экспертное исследование.
Открыты уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины.