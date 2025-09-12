Взрывы в Херсоне: россияне запустили КАБы в направлении города
Взрывы в Херсоне прогремели после сообщений об активности вражеской тактической авиации и пусках управляемых авиабомб.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября: что известно
По словам Александра Прокудина, около 23:09 российский бомбардировщик Су-34 начал выходить на боевой курс. Через мгновение зафиксировали пуск управляемых авиабомб.
Глава ОВА предупредил об угрозе авиаудара для Корабельного района Херсона. Вражеская цель летела в направлении Белозерки.
Примерно в 23:14 прогремел взрыв в Херсоне. Через несколько минут вражеский самолет начал отходить от пусковых рубежей.
Местные жители в Telegram сообщили, что слышали ряд взрывов и работу нашей противовоздушной обороны.
Поздно вечером 28 августа российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека. Местные полицейские доставили пострадавших в больницу.
3 августа россияне атаковали Херсон — нанесли авиационный удар по району автомобильного моста.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.