Взрывы в Херсоне прогремели после сообщений об активности вражеской тактической авиации и пусках управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября: что известно

По словам Александра Прокудина, около 23:09 российский бомбардировщик Су-34 начал выходить на боевой курс. Через мгновение зафиксировали пуск управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Глава ОВА предупредил об угрозе авиаудара для Корабельного района Херсона. Вражеская цель летела в направлении Белозерки.

Примерно в 23:14 прогремел взрыв в Херсоне. Через несколько минут вражеский самолет начал отходить от пусковых рубежей.

Местные жители в Telegram сообщили, что слышали ряд взрывов и работу нашей противовоздушной обороны.

Поздно вечером 28 августа российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека. Местные полицейские доставили пострадавших в больницу.

3 августа россияне атаковали Херсон — нанесли авиационный удар по району автомобильного моста.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.