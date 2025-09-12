Взрывы в селе Битица Сумского района прогремели утром 12 сентября во время ракетного удара РФ по Сумской области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Обновлено в 10:10.

Ракетный удар по селу Битица в Сумской области: последствия взрывов 12 сентября

Глава Сумской ОВА Сергей Григоров сообщил, что утром враг нанес ракетный удар по Бытицкому старостату Сумской общины.

По его словам, в результате ракетного удара есть погибшие.

— Россияне атаковали село, предварительно, тремя ракетами. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется, — добавил он.

По информации руководителя Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, враг, вероятно, нанес удар баллистическими ракетами по жилому сектору села Битицы, на месте вспыхнул пожар, на данный момент известно о двух погибших.

Также ранены пять жителей села: две женщины (75 и 62 года) госпитализированы, еще троим помощь оказали на месте.

Разрушено пять домов.

