Утром россияне сбросили на Краматорск авиабомбу, пострадала женщина
12 сентября утром Краматорская община подверглась удару авиабомбой ФАБ-250. Враг нанес удар по открытой местности на окраинах города.
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
Удар по Краматорску сегодня утром: что известно
Взрыв в Краматорске прогремел в 09:35, в результате чего повреждены три многоквартирных дома.
Поранены женщина 1970 года рождения. Также зафиксировано еще три попадания по промышленной территории.
Удар по Краматорску FPV-дроном
Также утром около 10 часов россияне нанесли удар FPV-дроном по автомобилю аварийной бригады одного из коммунальных предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что 22 августа россияне в течение суток сбросили на Краматорск 41 управляемую авиабомбу. В результате атаки ранения получили трое гражданских.
9 сентября Краматорск подвергся ряду вражеских атак. Российские дроны нанесли удары по жилому дому, школе и за пределами города по складскому помещению.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Краматорский городской совет