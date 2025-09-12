12 сентября утром Краматорская община подверглась удару авиабомбой ФАБ-250. Враг нанес удар по открытой местности на окраинах города.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Удар по Краматорску сегодня утром: что известно

Взрыв в Краматорске прогремел в 09:35, в результате чего повреждены три многоквартирных дома.

Сейчас смотрят

Поранены женщина 1970 года рождения. Также зафиксировано еще три попадания по промышленной территории.

Удар по Краматорску FPV-дроном

Также утром около 10 часов россияне нанесли удар FPV-дроном по автомобилю аварийной бригады одного из коммунальных предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что 22 августа россияне в течение суток сбросили на Краматорск 41 управляемую авиабомбу. В результате атаки ранения получили трое гражданских.

9 сентября Краматорск подвергся ряду вражеских атак. Российские дроны нанесли удары по жилому дому, школе и за пределами города по складскому помещению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Краматорский городской совет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.