Малиновская Ангелина, редактор ленты
Огонь и клубы дыма: в России – масштабный пожар в производственном цехе
В субботу, 13 сентября, в Иркутской области России возник пожар в производственном цеху.
Пожар в здании цеха в Усолье-Сибирском
В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4 тис. кв. Огонь локализован, открытое горение ликвидировано. Задействовано более 30 специалистов и 11 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
О причинах пожара не сообщается.
На кадрах, обнародованных российскими Telegram-пабликами, видны клубы дыма и огонь.
К слову, партизанское движение АТЕШ сообщило о разведке территории оборонного завода в Смоленской области. Он выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.
Фото: Василий Анохин
