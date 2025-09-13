В субботу, 13 сентября, в Иркутской области России возник пожар в производственном цеху.

Пожар в здании цеха в Усолье-Сибирском

В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4 тис. кв. Огонь локализован, открытое горение ликвидировано. Задействовано более 30 специалистов и 11 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

О причинах пожара не сообщается.

На кадрах, обнародованных российскими Telegram-пабликами, видны клубы дыма и огонь.

К слову, партизанское движение АТЕШ сообщило о разведке территории оборонного завода в Смоленской области. Он выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.

Фото: Василий Анохин

