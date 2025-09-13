Во время взрывов в Краматорске сегодня, 13 сентября, целью российских окупантов стали три автозаправочные станции города.

Об этом сообщили в городском совете.

Взрывы в Краматорске сегодня, 13 сентября: что известно

После того, как прогремели взрывы в Краматорске сегодня, 13 сентября, в горсовете отметили, что российские войска нанесли удары по трем АЗС города.

Во время обстрела города россияне применили три ударных беспилотника.

По предварительной информации, это были дроны V2U.

Получила ранение 19-летняя девушка.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

