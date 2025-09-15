СБУ задержала в Одессе агента военной разведки РФ (ГРУ), которая передавала врагу координаты местных объектов Сил обороны, а также фотографировала номера автомобилей, припаркованных рядом с этими зданиями.

Агент ГРУ корректировала удары по Одессе: что известно

Как сообщили в СБУ, полученную от агента информацию враг мог использовать не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов в отношении военных, которые пользовались соответствующими автомобилями.

Предательницей оказалась местная предприниматель. В поле зрения оккупантов женщина попала через своего знакомого, который проживает в РФ и работает на российское ГРУ.

Сейчас смотрят

По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди потенциальных целей агрессора были подразделения Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте.

Сотрудники спецслужбы задержали агента, когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта.

Во время обысков у нее изъят смартфон, на котором женщина хранила разведданные и координировала свои действия с российской группой.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.