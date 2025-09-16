В ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 113 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 16 сентября: что известно

Оккупанты запустили беспилотники из направлений Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), около 70 из них — Шахеды.

Силами авиации, зенитных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп, предварительно, по состоянию на 09:00 сбито или подавлено 89 вражеских БПЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в шести локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух локациях.

По состоянию на 09:30 16 сентября, два вражеских беспилотника все еще находились в воздухе.

Кроме того, около полуночи враг нанес удар по Запорожью десятью снарядами РСЗО (предварительно — Торнадо-С).

В результате обстрела известно об одном погибшем и 13 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок.

Также враг атаковал дронами Сумы. Зафиксировано два попадания, однако люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

