Днем 16 сентября российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Повреждены жилые дома, есть раненые.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Обстрел Константиновки сегодня, 16 сентября: последствия

— Город подвергся нескольким авиационным ударам и артиллерийским обстрелам, в результате которых повреждены жилые дома и пострадали гражданские лица, — подчеркнул Горбунов.

По его словам, оккупанты применили авиабомбы типа ФАБ-250.

Сейчас смотрят

Обошлось без жертв среди населения. Однако в результате авиаудара ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.

Враг также обстрелял Константиновку из ствольной артиллерии, поврежден фасад частного дома, ранен мужчина. Он самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Сотрудники полиции фиксируют последствия обстрела города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергій Горбунов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.