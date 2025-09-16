Обстрел Константиновки: РФ применила ФАБы и артиллерию, есть раненые
Днем 16 сентября российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Повреждены жилые дома, есть раненые.
Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Обстрел Константиновки сегодня, 16 сентября: последствия
— Город подвергся нескольким авиационным ударам и артиллерийским обстрелам, в результате которых повреждены жилые дома и пострадали гражданские лица, — подчеркнул Горбунов.
По его словам, оккупанты применили авиабомбы типа ФАБ-250.
Обошлось без жертв среди населения. Однако в результате авиаудара ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.
Враг также обстрелял Константиновку из ствольной артиллерии, поврежден фасад частного дома, ранен мужчина. Он самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.
Сотрудники полиции фиксируют последствия обстрела города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергій Горбунов