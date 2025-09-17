Ночью 17 сентября, около 01:56, произошло возгорание на крыше жилого пятиэтажного дома в Шевченковском районе Киева.

Пожар в Киеве 17 сентября: что известно о последствиях

Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место пожара на улице Ружинской, установили, что возгорание произошло на крыше пятиэтажного жилого дома.

Пожар локализован в 02:38 на площади 1 500 кв. м, а в 03:40 – ликвидирован, причину будут устанавливать правоохранители.

Было задействовано 40 спасателей и 9 единиц техники.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что пожар не связан с угрозами военного характера.

— Учитывая угрозу жителям дома, на свежий воздух было выведено 150 человек. Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без пострадавших, — подчеркнул он.

В помещении школы №175 по улице Данила Щербаковского, 58А развернут штаб помощи жителям дома, в котором произошел пожар.

