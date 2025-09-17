Взрывы в Полтавском районе: обломки дрона вызвали пожар на предприятии
Взрывы в Полтавском районе прогремели в ночь на 17 сентября во время отражения атаки российских дронов.
Последствия взрывов в Полтавском районе сегодня, 17 сентября
Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что сегодня ночью в регионе работала ПВО.
По его словам, в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших.
Недавно во время массированной комбинированной атаки по Украине в Кременчуге Полтавской области был поврежден мост через Днепр.
Движение через реку пришлось перекрыть, спасатели организовали временную переправу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.