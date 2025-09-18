На временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии ликвидировано 18 офицеров оперативного состава штаба 35 общевойсковой армии России.

По данным проекта, 30 августа в районе села Воскресенка неизвестные совершили диверсию: подожгли сухую траву вблизи командного пункта оккупационной армии.

Пожар охватил помещения и блиндажи, вызвав сильное задымление и скопление угарного газа. Спастись никому не удалось.

Среди погибших были найдены тела 18 офицеров, в частности:

полковник Илья Махотин, заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии

подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения оперативного планирования штаба

подполковник Дмитрий Пашабеков, начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения

майор Рустам Сетдаров, старший офицер по математическому моделированию

майор Владимир Сулицкий, офицер планирования огневого поражения,

майор Андрей Силин, начальник топографической службы

майор Александр Нитаев, офицер по технической защите информации

майор Алексей Кольцов, заместитель начальника службы РЭБ

капитан Александр Дмуха, офицер инженерных войск

капитан Владислав Панин, офицер РЭБ,

капитан Андрей Богданов, офицер ПВО

старший лейтенант Илья Сивухин, офицер артиллерийской разведки,

лейтенант Вадим Яковец, начальник радиогруппы.

Еще пятеро российских военных остались под завалами: подполковник Сергей Конойко, майор Владимир Филимонихин, старший лейтенант Алексей Хорин, капитан Семен Пономарев и оператор БпЛА Юрий Фокин. На данный момент известно, что часть погибших уже похоронили.

— Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест, — отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.

