Диверсия на ВОТ Запорожской области: во время пожара уничтожено 18 офицеров РФ
На временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии ликвидировано 18 офицеров оперативного состава штаба 35 общевойсковой армии России.
Об этом сообщил проект Хочу жить от Координационного штаба для добровольной сдачи в плен российских военных.
На ВОТ Запорожской области ликвидировано 18 офицеров РФ: что известно о диверсии
По данным проекта, 30 августа в районе села Воскресенка неизвестные совершили диверсию: подожгли сухую траву вблизи командного пункта оккупационной армии.
Пожар охватил помещения и блиндажи, вызвав сильное задымление и скопление угарного газа. Спастись никому не удалось.
Среди погибших были найдены тела 18 офицеров, в частности:
- полковник Илья Махотин, заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии
- подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения оперативного планирования штаба
- подполковник Дмитрий Пашабеков, начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения
- майор Рустам Сетдаров, старший офицер по математическому моделированию
- майор Владимир Сулицкий, офицер планирования огневого поражения,
- майор Андрей Силин, начальник топографической службы
- майор Александр Нитаев, офицер по технической защите информации
- майор Алексей Кольцов, заместитель начальника службы РЭБ
- капитан Александр Дмуха, офицер инженерных войск
- капитан Владислав Панин, офицер РЭБ,
- капитан Андрей Богданов, офицер ПВО
- старший лейтенант Илья Сивухин, офицер артиллерийской разведки,
- лейтенант Вадим Яковец, начальник радиогруппы.
Еще пятеро российских военных остались под завалами: подполковник Сергей Конойко, майор Владимир Филимонихин, старший лейтенант Алексей Хорин, капитан Семен Пономарев и оператор БпЛА Юрий Фокин. На данный момент известно, что часть погибших уже похоронили.
— Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест, — отмечается в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.