На временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии ликвидировано 18 офицеров оперативного состава штаба 35 общевойсковой армии России.

Об этом сообщил проект Хочу жить от Координационного штаба для добровольной сдачи в плен российских военных.

На ВОТ Запорожской области ликвидировано 18 офицеров РФ: что известно о диверсии

По данным проекта, 30 августа в районе села Воскресенка неизвестные совершили диверсию: подожгли сухую траву вблизи командного пункта оккупационной армии.

Пожар охватил помещения и блиндажи, вызвав сильное задымление и скопление угарного газа. Спастись никому не удалось.

Среди погибших были найдены тела 18 офицеров, в частности:

  • полковник Илья Махотин, заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии
  • подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения оперативного планирования штаба
  • подполковник Дмитрий Пашабеков, начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения
  • майор Рустам Сетдаров, старший офицер по математическому моделированию
  • майор Владимир Сулицкий, офицер планирования огневого поражения,
  • майор Андрей Силин, начальник топографической службы
  • майор Александр Нитаев, офицер по технической защите информации
  • майор Алексей Кольцов, заместитель начальника службы РЭБ
  • капитан Александр Дмуха, офицер инженерных войск
  • капитан Владислав Панин, офицер РЭБ,
  • капитан Андрей Богданов, офицер ПВО
  • старший лейтенант Илья Сивухин, офицер артиллерийской разведки,
  • лейтенант Вадим Яковец, начальник радиогруппы.

Еще пятеро российских военных остались под завалами: подполковник Сергей Конойко, майор Владимир Филимонихин, старший лейтенант Алексей Хорин, капитан Семен Пономарев и оператор БпЛА Юрий Фокин. На данный момент известно, что часть погибших уже похоронили.

— Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест, — отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.

