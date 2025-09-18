СБУ задержала агента РФ, который хотел втереться в доверие к украинским воинам, чтобы скорректировать по ним удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.

Агент РФ готовил удары по подразделениям 3 армейского корпуса

Как сообщили в СБУ, врага больше всего интересовали локации подразделений 3 армейского корпуса ВСУ, которые непрерывно участвуют в боях на одном из важнейших направлений восточного фронта — Изюмском.

— Корректировкой вражеского огня занимался 35-летний местный разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, — говорится в сообщении.

Чтобы собрать разведданные, агент пытался втереться в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта.

При этом предатель снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также отмечал их на гугл-картах.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе разведывательной деятельности, задокументировали его преступления и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск на этом направлении фронта.

На завершающем этапе спецоперации фигурант был задержан. У него изъят смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

