На территории Латвии обнаружили обломок российского беспилотника Гербера, который вымыло на пляж.

Российский дрон в Латвии — что известно

Как сообщают Национальные вооруженные силы Латвии, обломок российского беспилотника обнаружили в Вентспилсском крае.

Там отмечают, что на пляж в Латвии вынесло фрагмент хвостовой части дрона.

Сейчас смотрят

— На место происшествия отправилась группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС, чтобы провести анализ найденного объекта, — говорится в сообщении латвийской армии.

Вскоре министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что найденный обломок является хвостовой частью российского беспилотника Гербера, в котором не обнаружено взрывной части.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы узнать, похож ли беспилотник на найденный в стране на прошлой неделе.

По ее словам, очевидно, что не менее важно защищать побережье Балтийского моря, устанавливая необходимые датчики, несмотря на приоритетность укрепления восточной границы.

Недавно российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на территории Украины.

Фото: Национальные вооруженные силы Латвии

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.