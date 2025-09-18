Взрывы в Миргородском районе: повреждена железнодорожная инфраструктура, есть раненый
Взрывы в Миргородском районе Полтавской области сегодня ночью повредили железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут и пресс-служба Укрзализныци.
Взрывы в Миргородском районе 18 сентября: что известно
Взрывы в Миргородском районе сегодня прогремели во время вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру области.
В результате взрывов в Миргородском районе возникли пожары.
На данный момент известно об одном пострадавшем человеке.
В результате ночного обстрела Полтавщины и временного отключения электроэнергии на нескольких участках в регионе были задействованы резервные тепловозы.
В течение 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:
- №102 Херсон — Краматорск
- №63/111 Харьков, Изюм — Львов
- №64/112 Львов — Харьков, Изюм
- №791 Кременчуг — Киев
По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано.
Поезда, включая пригородные электропоезда, в дальнейшем будут двигаться своим ходом.
Спасательные службы завершили ликвидацию последствий вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру региона.
Напомним, что вечером 17 сентября также раздавались взрывы в Полтавском районе.
Тогда враг атаковал дронами АЗС. В результате попадания пострадала работница заправки и пятеро водителей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.
