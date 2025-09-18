Взрывы в Миргородском районе Полтавской области сегодня ночью повредили железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут и пресс-служба Укрзализныци.

Взрывы в Миргородском районе 18 сентября: что известно

Взрывы в Миргородском районе сегодня прогремели во время вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру области.

В результате взрывов в Миргородском районе возникли пожары.

На данный момент известно об одном пострадавшем человеке.

В результате ночного обстрела Полтавщины и временного отключения электроэнергии на нескольких участках в регионе были задействованы резервные тепловозы.

В течение 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон — Краматорск

№63/111 Харьков, Изюм — Львов

№64/112 Львов — Харьков, Изюм

№791 Кременчуг — Киев

По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано.

Поезда, включая пригородные электропоезда, в дальнейшем будут двигаться своим ходом.

Спасательные службы завершили ликвидацию последствий вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру региона.

Напомним, что вечером 17 сентября также раздавались взрывы в Полтавском районе.

Тогда враг атаковал дронами АЗС. В результате попадания пострадала работница заправки и пятеро водителей.

