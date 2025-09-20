Ночью во время массированной комбинированной атаки на Украину прогремели взрывы в Киевской области — под ударом оказались мирные населенные пункты Бучанского, Бориспольского и Обуховского районов.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области сегодня, 20 сентября: что известно

По словам Николая Калашника, в Бориспольском районе взрывами повреждено около 10 гаражей. В Обуховском районе в результате российской атаки загорелся частный жилой дом. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели загорелись пять легковых автомобилей. Пожар удалось потушить.

По данным ГСЧС, в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоэтажкой. Пожары потушены.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Вражеские цели в воздухе над Киевской областью

