Взрывы в Киевской области: враг атаковал ракетами и БПЛА, поврежден дом, горели автомобили
Ночью во время массированной комбинированной атаки на Украину прогремели взрывы в Киевской области — под ударом оказались мирные населенные пункты Бучанского, Бориспольского и Обуховского районов.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области сегодня, 20 сентября: что известно
По словам Николая Калашника, в Бориспольском районе взрывами повреждено около 10 гаражей. В Обуховском районе в результате российской атаки загорелся частный жилой дом. На месте работают спасатели ГСЧС.
В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели загорелись пять легковых автомобилей. Пожар удалось потушить.
По данным ГСЧС, в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоэтажкой. Пожары потушены.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Вражеские цели в воздухе над Киевской областью