На рассвете 20 сентября прогремели громкие взрывы в Днепре. Россияне атаковали город ракетами.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Взрывы в Днепре сегодня, 20 сентября: что известно

Перед взрывом в Днепре командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках россиянами крылатых ракет.

Мониторинговые каналы, отслеживающие движение вражеских воздушных целей, сообщили, что в направлении Днепра двигались три группы ракет.

В 06:02 прогремел первый взрыв в Днепре. В последующие несколько минут снова были удары по городу.

Днепряне в соцсетях сообщили о попадании российской ракеты в жилой многоэтажный дом. После попадания там поднялся столб черного густого дыма.

В городе после атаки фиксируются перебои со светом, временно не курсирует троллейбус №8, сообщает городской департамент транспорта.

Как впоследствии сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, после ракетной атаки в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

ППО

По словам Сергея Лысака, ночью над Днепропетровской областью наши силы противовоздушной обороны сбили 39 российских беспилотников.

Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

Фото: ГСЧС

