Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Павлограде: россияне нанесли удар по городу, горит предприятие
Ночью около 04:35 прогремели взрывы в Павлограде, что в Днепропетровской области.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях, а затем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Взрывы в Павлограде сегодня, 20 сентября: что известно
По словам Сергея Лысака, ночью и на рассвете российский враг атаковал Днепропетровскую область ракетами и ударными дронами.
В Павлограде атаке подверглось предприятие, там возник пожар.
Днепр на рассвете атаковали ракеты, есть попадание в жилой многоэтажный дом, там произошел пожар. На месте работают экстренные службы.
Ночью над Днепропетровской областью наши силы противовоздушной обороны сбили 39 российских беспилотников.
