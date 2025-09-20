Ночью около 04:35 прогремели взрывы в Павлограде, что в Днепропетровской области.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, а затем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Павлограде сегодня, 20 сентября: что известно

По словам Сергея Лысака, ночью и на рассвете российский враг атаковал Днепропетровскую область ракетами и ударными дронами.

В Павлограде атаке подверглось предприятие, там возник пожар.

Днепр на рассвете атаковали ракеты, есть попадание в жилой многоэтажный дом, там произошел пожар. На месте работают экстренные службы.

Ночью над Днепропетровской областью наши силы противовоздушной обороны сбили 39 российских беспилотников.

