Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Кривом Роге: Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении города
Взрывы в Кривом Роге прогремели около 18:00.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы сразу после сообщения Воздушных сил об угрозе БПЛА.
Взрывы в Кривом Роге 20 сентября: что известно
На момент взрыва на территории города и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении Кривого Рога.
— БПЛА на Кривой Рог с востока, — говорилось в сообщении.
Что именно стало причиной взрывов в Кривом Роге, пока неизвестно.
Детали инцидента и возможные последствия взрыва выясняются.
Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.
