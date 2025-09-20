Взрывы в Кривом Роге прогремели около 18:00.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы сразу после сообщения Воздушных сил об угрозе БПЛА.

Взрывы в Кривом Роге 20 сентября: что известно

На момент взрыва на территории города и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении Кривого Рога.

— БПЛА на Кривой Рог с востока, — говорилось в сообщении.

Что именно стало причиной взрывов в Кривом Роге, пока неизвестно.

Детали инцидента и возможные последствия взрыва выясняются.

Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

