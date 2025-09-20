Взрывы в Николаеве: город атаковали дроны и ракеты, вспыхнули пожары
Мощные взрывы в Николаеве прогремели в ночь на субботу, 20 сентября. Город находился под массированной атакой вражеских дронов и ракет.
О деталях сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
Взрывы в Николаеве сегодня: что известно
По словам Сенкевича, взрывы в Николаеве раздавались во время атаки дронов и ракет. Как уточнил Ким, под утро враг нанес массированный комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками типа Shahed.
Под ударом находились промышленные объекты.
– Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары, – подчеркнул Ким.
По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов в Николаеве нет.
Коммунальные службы города проверяют на повреждение жилищного сектора.
Взрывы в Николаевской области 20 сентября: последствия
Как уточнил Виталий Ким, ночью также раздавались взрывы в Николаевской области. Враг атаковал ударными дронами типа Shahed фермерское хозяйство в Снегиревской общине.
Вспыхнул пожар на складах. Кроме того, взрывной волной были повреждены четыре частных дома и два автомобиля.
К счастью, пострадавших в результате удара нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.