Мощные взрывы в Николаеве прогремели в ночь на субботу, 20 сентября. Город находился под массированной атакой вражеских дронов и ракет.

О деталях сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве сегодня: что известно

По словам Сенкевича, взрывы в Николаеве раздавались во время атаки дронов и ракет. Как уточнил Ким, под утро враг нанес массированный комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками типа Shahed.

Под ударом находились промышленные объекты.

– Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары, – подчеркнул Ким.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов в Николаеве нет.

Коммунальные службы города проверяют на повреждение жилищного сектора.

Взрывы в Николаевской области 20 сентября: последствия

Как уточнил Виталий Ким, ночью также раздавались взрывы в Николаевской области. Враг атаковал ударными дронами типа Shahed фермерское хозяйство в Снегиревской общине.

Вспыхнул пожар на складах. Кроме того, взрывной волной были повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

К счастью, пострадавших в результате удара нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

