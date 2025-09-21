Взрывы на Киевщине прогремели в ночь на 22 сентября. Область атакуют российские беспилотники, работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Взрывы на Киевщине 22 сентября: какие последствия

— Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям, — говорится в сообщении.

Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В ОВА попросили позаботиться о собственной безопасности, не фиксировать и не публиковать в сеть работу защитников.

Перед этим Воздушные силы сообщали, что вражеские БПЛА из Черкасской области направляются курсом на Киевщину в направлении Бориспольского района.

Напомним, вечером 21 сентября прогремели взрывы в Полтавской области – регион подвергся атаке вражеских беспилотников.

Было зафиксировано попадание по гражданскому предприятию и падение дрона на открытой территории. Без пострадавших.

Днем Нежин подвергся новому виду атаки – российские войска сбросили на город с дронов взрывчатку.

По словам городского головы Александра Кодолы, люди не пострадали. Обошлось без разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

