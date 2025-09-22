Мощные взрывы в Одессе прогремели вечером в понедельник, 22 сентября. В небе над городом поднялся густой и черный дым.

Взрывы в Одессе 22 сентября — какие последствия

Информацию о взрывах в Одессе, которые были слышны вечером 22 сентября, подтвердил городской глава Геннадий Труханов.

Тогда был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных дронов.

После мощных взрывов в Одессе в небе над городом заметили густой и черный дым.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение БпЛА в Николаевской области и из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Вскоре украинские военнослужащие предупредили об угрозе применения баллистики из временно оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

