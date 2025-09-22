Три взрыва в Сумах прогремели ночью 22 сентября: зафиксировано два попадания российских дронов по предприятию и одно – по учебному заведению.

Последствия взрывов в Сумах сегодня, 22 сентября

Те три взрыва, которые слышали ночью в Сумах, — это прилеты вражеских Шахедов по городу, сообщил и. о. мэра города, секретарь городского совета Артем Кобзарь.

— Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы, — добавил он.

По данным руководителя ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, все три попадания — в Ковпаковском районе областного центра.

К сожалению, есть один раненый — это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников. Ему оказывается необходимая помощь.

Сегодня в 09:00 будет развернут штаб по ликвидации последствий атаки.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

