Взрывы в Сумах: дроны попали в предприятие и учебное заведение, ранен охранник
Три взрыва в Сумах прогремели ночью 22 сентября: зафиксировано два попадания российских дронов по предприятию и одно – по учебному заведению.
Последствия взрывов в Сумах сегодня, 22 сентября
Те три взрыва, которые слышали ночью в Сумах, — это прилеты вражеских Шахедов по городу, сообщил и. о. мэра города, секретарь городского совета Артем Кобзарь.
— Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы, — добавил он.
По данным руководителя ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, все три попадания — в Ковпаковском районе областного центра.
К сожалению, есть один раненый — это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников. Ему оказывается необходимая помощь.
Сегодня в 09:00 будет развернут штаб по ликвидации последствий атаки.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.