Российская Федерация устроила атаку на Запорожье во вторник, 23 сентября. В городе слышны взрывы, известно о раненых.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров.

Атака на Запорожье 23 сентября: последствия

Атака на Запорожье 23 сентября произошла с помощью ударных российских БПЛА. Вражеские дроны заметили в Вознесеновском районе и в направлении острова Хортица.

Позже в одном из районов прогремели три взрыва, Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

– Предварительно, два человека получили ранения, – отметил глава ЗОВА.

Федоров отметил, что в Запорожье снова прогремели взрывы, ударный вражеский беспилотник заметили в районе Хортицы.

По состоянию на 14:50 воздушная тревога, угроза дронов и баллистики в Запорожье продолжаются.

По предварительным подсчетам, россияне не менее пяти раз нанесли удары по Запорожью, повредив складские помещения и транспортные средства.

Глава ОГА сообщил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Позже стало известно об одном погибшем и двух раненых в результате атаки на Запорожье.

– 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести, – рассказал Федоров.

Напомним, в ночь на 23 сентября армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

