Взрывы в Кривом Роге: БпЛА повредили предприятие
Взрывы в Кривом Роге прогремели во время воздушной тревоги, когда враг направил на город ударные беспилотники.
Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
Взрывы в Кривом Роге 23 сентября: что известно
Взрывы в Кривом Роге сегодня прогремели в результате попадания вражеского БпЛА в одно из местных предприятий.
Кроме того, по Зеленодольской общине Криворожского района россияне нанесли удар из артиллерии, что привело к пожару в доме.
Везде обошлось без пострадавших
На остальной территории Криворожского района ночь прошла с тревогой, но без чрезвычайных событий.
Глава областной военной администрации также подтвердил эту информацию.
По его словам, защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.