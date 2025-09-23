Взрывы в Кривом Роге прогремели во время воздушной тревоги, когда враг направил на город ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Взрывы в Кривом Роге 23 сентября: что известно

Взрывы в Кривом Роге сегодня прогремели в результате попадания вражеского БпЛА в одно из местных предприятий.

Сейчас смотрят

Кроме того, по Зеленодольской общине Криворожского района россияне нанесли удар из артиллерии, что привело к пожару в доме.

Везде обошлось без пострадавших

На остальной территории Криворожского района ночь прошла с тревогой, но без чрезвычайных событий.

Глава областной военной администрации также подтвердил эту информацию.

По его словам, защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.