Сегодня около 13:00 прогремел взрыв в Днепре — россияне запустили баллистическую ракету из оккупированного Крыма.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Атака на Днепре сегодня, 24 сентября: что известно

Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе для Днепра. Скоростная цель летела через Запорожье.

Мониторинговые каналы, которые отслеживают движение вражеских воздушных целей над Украиной, сообщили, что оккупанты запустили баллистическую ракету с территории оккупированного Крыма.

Как сообщают местные в соцсетях, после атаки в одном из районов города вспыхнул пожар, в небо тянется столб черного дыма.

На данный момент нет официальной информации о последствиях прилета вражеской ракеты.

Напомним, что перед этим взрывы в Днепре прогремели около 10:15. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

