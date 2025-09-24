В Далласе в отделении миграционной службы в результате стрельбы были ранены несколько человек, один из них погиб.

Стрельба в офисе миграционной службы США

Как сообщило издание ABC News, со ссылкой на собственные источники, утром 24 сентября в местном отделении миграционной службы в Далласе в результате стрельбы пострадали три человека.

Отмечается, что в результате огнестрельного ранения нападавший погиб. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм проинформировала, что злоумышленник, скорее всего, сам выстрелил в себя.

Не раскрывая мотивов стрельбы, специальный агент ФБР Джо Ротрок заявил, что, по всей видимости, патроны, “найденные рядом с предполагаемым стрелком, содержат послания, направленные против ICE (Миграционная и таможенная правоохранительная служба США)”.

Как отмечает издание, цель не ясна, но инцидент произошел на фоне того, что ICE наращивает усилия по депортации по всей стране, а представители Министерства внутренней безопасности предупреждают, что агенты и сотрудники их агентств сталкиваются с ростом насилия и угроз.

– Хотя мы еще не знаем мотивов, мы знаем, что наши правоохранители сталкиваются с беспрецедентным насилием против них. Это должно прекратиться, – сообщила американская министр.

