Взрывы в Краматорске Донецкой области прогремели во время атаки ударными беспилотниками.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Взрывы в Краматорске 24 сентября: что известно

Первые взрывы в Краматорске прогремели в 03:20 в результате попадания ударного БпЛА в открытую местность рядом с жилым домом в одном из микрорайонов города.

Сейчас смотрят

Ударной волной в близлежащих домах были повреждены окна, балконы и фасады.

Второй раз взрывы в Краматорске прогремели в 04:15.

В результате попадания БпЛА Молния-2 в многоэтажный жилой дом возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Городской совет продолжает устанавливать окончательные последствия российского обстрела.

Отметим, что накануне россияне дважды прибегали к обстрелам Краматорска.

Были повреждены автомобиль, частный дом и хозяйственная постройка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Краматорский городской совет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.