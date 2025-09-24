Взрывы в Краматорске: дрон попал в многоэтажку, загорелась квартира
Взрывы в Краматорске Донецкой области прогремели во время атаки ударными беспилотниками.
Об этом сообщил Краматорский городской совет.
Взрывы в Краматорске 24 сентября: что известно
Первые взрывы в Краматорске прогремели в 03:20 в результате попадания ударного БпЛА в открытую местность рядом с жилым домом в одном из микрорайонов города.
Ударной волной в близлежащих домах были повреждены окна, балконы и фасады.
Второй раз взрывы в Краматорске прогремели в 04:15.
В результате попадания БпЛА Молния-2 в многоэтажный жилой дом возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
Городской совет продолжает устанавливать окончательные последствия российского обстрела.
Отметим, что накануне россияне дважды прибегали к обстрелам Краматорска.
Были повреждены автомобиль, частный дом и хозяйственная постройка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Краматорский городской совет