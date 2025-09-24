Взрывы в Запорожье раздавались с начала суток 24 сентября — российская авиация сбросила на город два ФАБы.

Взрывы в Запорожье сегодня, 24 сентября: что известно

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска нанесли два удара по Запорожью, предварительно, ФАБами.

По его словам, в результате взрывов вспыхнул пожар, который уже локализован подразделениями ГСЧС.

— В результате ночного вражеского удара в Шевченковском районе Запорожья поврежден один многоквартирный дом и три частных. Коммунальными службами начаты работы по закрытию окон листами ОSB, — уточнил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

