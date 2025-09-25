Утром 25 сентября, в промежутке с 7:20 до 7:45, в Нежинской общине Черниговской области зафиксировали 14 ударов дронами. Один из них попал в объект критической инфраструктуры, из-за чего около 30 тыс. абонентов в Нежине остались без света.

По предварительной информации, данных о пострадавших нет. Об этом Суспільному рассказал городской глава Нежина Александр Кодола.

Атака дронов по Нежинской общине

– Часть БпЛА не взорвалась. Есть попадание в объект критической инфраструктуры за городом, но в пределах общины, там возник пожар. Все службы выедут на место после наступления нормальной ситуации, потому что уже были досадные случаи, когда враг наносит повторные удары. Гражданская инфраструктура работает на генераторах, – сказал он.

По информации Нежинского водоканала, из-за атаки дронов наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Из-за отключения электроэнергии подача воды будет осуществляться с помощью генераторов по графику: утром с 9:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 20:00.

Жителей города призвали сделать запас воды.

