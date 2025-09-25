Украинские защитники уже 15-й час подряд отбивают атаку на Украину, которая началась еще в 18:00 24 сентября.

Ночная атака на Украину: что известно

Утром 25 сентября силы противовоздушной обороны продолжают сбивать дроны, запущенные россиянами во время ночной атаки на Украину.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 176 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, а также дронов других типов.

По подсчетам защитников неба, около 100 из запущенных БпЛА – это Шахеды.

Атаковали Украину россияне из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 сбили (приглушили) 150 дронов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на восьми локациях.

Еще на одну локацию упал сбитый дрон или его обломки.

Боевая работа продолжается, потому что с Севера зашли новые группы ударных БпЛА.

В Воздушных силах ВСУ призывают украинцев соблюдать меры безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

