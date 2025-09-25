Мощные взрывы в Чернигове прогремели днем в четверг, 25 сентября. Российские войска атаковали город.

Взрывы в Чернигове 25 сентября 2025 — какие последствия

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский подтвердил, что сегодня враг осуществил атаку на объект критической инфраструктуры города.

По его словам, на месте российской атаки вспыхнул пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

— К счастью, среди людей жертв нет, — обратил внимание начальник Черниговской ГВА.

Однако в результате атаки около 30 тыс. абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения.

Сейчас организуются восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

В то же время начальник Черниговской ГВА рассказал, что в районах, которые были обесточены, наблюдается пониженное давление в сетях водоснабжения.

По его словам, улучшение давления в сетях ожидается после восстановления подачи света.

Российские войска уже не впервые атаковали Чернигов. Два дня назад, 23 сентября, войска РФ нанесли удары по городу беспилотниками. Было зафиксировано по меньшей мере два взрыва.

Тогда начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский рассказал, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

